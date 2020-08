Recensie: ’3 miljoen voetstappen naar Sicilië’

Nhung Dam liep haar coronazorgen weg. Ⓒ Foto Jean van Lingen

Actrice Nhung Dam komt het toneel op met een rugzak. Ze heeft een lange reis gemaakt, zowel in het echt als in haar verbeelding. Ze is naar Sicilië gelopen. Dat wil zeggen: ze heeft maandenlang in de buurt van Amsterdam gewandeld, maar als je al die kilometers die ze aflegde bij elkaar optelt, had ze met gemak Italië bereikt. In haar solovoorstelling 3 miljoen voetstappen naar Sicilië, die vorige week tijdens het George & Eran Zomerfestival in het DeLaMar Theater te zien was en gelukkig ook nog op tournee gaat, verhaalt ze op aanstekelijke wijze over die reis.