Phil Collins verkoopt miljoenenvilla na smerige ruzie met ex

Het optrekje waar de zanger met zijn ex-vrouw Orianne Cevey woonde is 1,2 hectare groot en voorzien van zeven slaapkamers, acht badkamers, een authentiek koepelplafond en een keuken met zes ovens. Ook zit er een zwembad bij, net als een groot terras en een wijnkelder met een lift.

Phil Collins had het huis al een tijd verlaten, maar zijn ex woonde er nog wel. Toen de zanger ontdekte dat zij in het geheim getrouwd met haar nieuwe liefde Thomas Bates, eiste hij dat ze het het huis zou verlaten. Orianne bleef in eerste instantie echter zitten waar ze zit en zou zelfs de codes van het alarm hebben veranderd om hem de toegang te ontzeggen. Ze dreigde bovendien ’beschamende onthullingen’ over hem te doen als hij zou doorzetten. Het duurde dan ook niet lang of de vuile was werd buiten gehangen: Phil zou al meer dan een jaar niet hebben gedoucht en zou leven op alcohol en pijnstillers.

Inmiddels blijkt Collins toch aan de winnende hand in de bittere strijd. Orianne verliet begin dit jaar dan eindelijk het huis dat nu dus verkocht zou zijn. Of Orianne ook een deel krijgt van de opbrengst, is nog niet duidelijk. Maar de advocaat van Collins denkt dat daar wel een goede oplossing voor wordt gevonden. Het is niet uitgesloten dat de rechter zich daar alsnog over moet buigen.