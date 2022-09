Killing Eve-actrice Sandra Oh aanwezig bij begrafenis Queen

Buitenland

Rij voor afscheid koningin Elizabeth blijft kilometerslang

De rij voor Westminster Hall in Londen, waar de kist van de Britse koningin Elizabeth staat, is ook vrijdag weer kilometerslang. De wachttijd liep in de vroege ochtend op tot zeker 11 uur. Ook in de nacht van donderdag op vrijdag bleef de belangstelling groot.