Eva Mendes denkt over terugkeer Hollywood

Mendes lastte een rustpauze in toen ze zwanger was van haar oudste dochter, Esmeralda. Later kregen zij en echtgenoot Ryan Gosling nog een dochter, Amada. „Ik kijk op tegen vrouwen die alles tegelijk kunnen, maar ik ben zo niet. En gelukkig had ik de keuze om even niet te werken. Ik realiseer me dat dat een voorrecht is”, aldus de actrice in het interview. „Ik ben heel blij dat ik deze tijd met mijn baby’s heb kunnen doorbrengen, maar ze zijn nu vier en zes. Ik begin langzaam die ambitie weer te voelen.”

Alhoewel Mendes de tijd met haar dochters koestert, bekent ze dat zij en Gosling het tijdens de quarantaine af en toe zwaar hebben gehad. „Soms voelde het alsof we een bed and breakfast runden met agressieve gasten”, grapt de actrice. „Het was soms echt alsof we in een hotel werkten met boze gasten die eisten dat we ze eten kwamen brengen. En tegen de tijd dat zij sliepen, konden wij alleen nog opruimen en met elkaar bespreken hoe we behandeld waren die dag.”

Mendes startte haaracteer carrière eind jaren 90. Ze brak door met haar rol in Training Day (2001) en was daarna te zien in onder meer Hitch (2005), Ghost Rider (2007) en The Place Beyond The Pines (2012). Op de set van die laatste film leerde ze Gosling kennen.