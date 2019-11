Charly Lownoise & Mental Theo stoppen definitief

Op zaterdag 18 april willen Charly Lownoise & Mental Theo nog een keer vlammen. Het legendarische dj-duo heeft voor de show al een flink aantal bevriende 90’s-helden uitgenodigd om hun afscheid luister bij te zetten.

Theo en Charly kijken terug op een zeer succesvolle carrière. Maar volgens Charly is het nu mooi geweest. Theo deelt die mening en vindt het geweldig dat ze op het hoogtepunt van hun succes kunnen stoppen. „Stoppen doe je op je hoogtepunt”, zegt hij dan ook. „We hebben tijdens onze ’25 Years’-tournee laten zien dat we de grootste zijn.” Dat werd nog eens onderstreept met de eerste plaats van hun 90’s-hit Wonderfull Days. Die belandde vorige week nog op de eerste plek in de 90’s Top 538 van Radio 538.