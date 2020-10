Kylie Minogue mist familie: ’De tijd doet raar’

Momenteel verblijft de zangeres vanwege het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk. Naar eigen zeggen heeft ze zich nog nooit zo ver van haar familie gevoeld, die in Australië zit. „De tijd is nu zo raar”, vindt de 52-jarige Minogue. „Was het iets van gisteren of van zes maanden geleden? Het zal niet zo lang meer duren voordat ik thuis kan komen. Hopelijk.”

De Australische deelstaat Victoria, waar de zangeres werd geboren, gaat langzaam weer open na een strenge lockdown. Mogelijk kan Minogue daarom snel weer terug.

De zangeres heeft tijdens de lockdown in het Verenigd Koninkrijk niet stilgezeten. Zo maakte ze bekend een nieuw album te hebben gemaakt. Het album, dat de naam Disco draagt, wordt op 6 november gelanceerd.