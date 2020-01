Broer R. Kelly: ’Hij bood me 50.000 dollar om de schuld op me te nemen’

In het vervolg op de documentaire Surviving R. Kelly komen nieuwe onthutsende feiten aan het licht over reilen en zeiken van eens zo populaire zanger. Kelly probeerde zelfs zijn bloedeigen broer over te halen voor zijn daden op te draaien.

Toen in 2002 een sekstape opdook van R. Kelly met een minderjarig meisje vertelde hij zijn platenmaatschappij dat niet hij, maar zijn (verzonnen) tweelingbroer degene was die in de video te zien was. Hij probeerde zelfs zijn broer om te kopen met een auto, platendeal en 50.000 dollar. Tevergeefs, want broer Carey was niet van plan ’zijn ziel te verkopen’.

Vrijspraak

De zaak kwam pas in 2008 voor de rechtbank. Kelly werd echter vrijgesproken omdat de jury het niet eens kon worden over de identiteit en leeftijd van het meisje.

Anno 2020 stapelen de beschuldigingen tegen R. Kelly zich op. Op 27 april zal de zanger zich moeten verantwoorden voor een aantal misdrijven waarvan hij beschuldigd wordt, waaronder het bezitten van kinderporno, het van minderjarige meisjes aanzetten tot seks en het belemmeren van de rechtsgang. Naast het proces in Chicago, lopen er ook in New York, Illinois en Minnesota seksgerelateerde zaken tegen Kelly.

De zanger ontkent nog altijd schuldig te zijn.