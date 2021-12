Robert Doornbos vraagt Chantal Bles opnieuw ten huwelijk

Robert heeft daarnaast de hulp ingeschakeld van Edsilia Rombley, die te horen en te zien is in de video terwijl ze het nummer Als ik weer bij jou ben zingt.

Chantal is dolgelukkig na het aanzoek. „Ik heb ja gezegd. Dit was niet zomaar een kerst. Een kerst waarin we weer een mijlpaal hebben bereikt met Jada haar gezondheid en dat hebben wij bezegeld met een verloving!!! En wat voor een!” In haar bericht legt ze uit dat het nooit van trouwen is gekomen. „Degenen die ons al lang kennen, weten dat we 10 jaar terug ook zijn verloofd maar dat wij door alle tegenslagen nooit getrouwd zijn. Nu opnieuw en met een ontzettend sterk gevoel stappen we 2022 in met alleen maar mooie vooruitzichten in voor- en tegenspoed hebben wij bewezen dat we voor elkaar gemaakt zijn.”

Bij Jada, de dochter van Chantal en Robert, werden toen zij twee jaar oud was een grote niertumor en uitzaaiingen gevonden. In mei 2019 werd het meisje genezen verklaard.