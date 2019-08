Eerste vier kandidaten Expeditie Robinson bekend

„Ik had het wel een beetje onderschat”, laat Frank van der Lende weten in het programma. „Je moet echt voor je eigen eten zorgen, anders heb je niks.” Anita Heilker had zich goed voorbereid voor haar deelname aan het programma: ze leerde afzien op een survivalcursus.

Expeditie Robinson is komend seizoen niet langer te zien op RTL 5, maar op RTL 4. Het jubileumseizoen gaat zondag 1 september van start en is zestien weken lang om 20.00 uur te zien. De ’nabeschouwing’ van Expeditie Robinson blijft wel op RTL 5. Na iedere aflevering, om 21.30, praat Luuk Ikink in Eilandpraat met afvallers en (oud)deelnemers na en worden exclusieve fragmenten vertoond.

De presentatie van het twintigste seizoen is in handen van Nicolette Kluijver en Kaj Gorgels. Kaj volgt Dennis Weening op, die eind vorig jaar werd ontslagen door RTL.