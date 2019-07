Goedele Liekens in het gips na val op vakantie

Op Instagram deelt Goedele Liekens haar eerste vakantiefoto, maar het plaatje lijkt in niets op wat je zou verwachten van een reisje naar Spanje. In plaats van zon, zee of strand deelt ze een foto van een röntgenfoto waarop een duidelijke breuk te zien is.

Inmiddels is Liekens weer ontslagen uit het ziekenhuis en wordt ze verzorgd door haar ’privézuster’, haar hond. „Ik ben stomweg gevallen op vakantie”, verklaart Goedele aan HLN. „We gingen een wandeling maken met Maurice, onze hond. Omdat het overdag te warm is voor hem, doen we dat dan ’s avonds als het al wat afgekoeld is.”

Ze legt uit dat het dus inmiddels vrij donker was toen ze aan hun tocht begonnen en ze op een slechte weg liepen. „Ik ben gestruikeld in een put en voelde meteen dat het niet goed zat. Gelukkig was Cezar, de vriend van mijn dochter Céleste erbij, die heeft me terug naar ons vakantiehuisje gedragen.”

Goedele bleek een dubbele enkelbreuk te hebben en is inmiddels geopereerd om hem te stabiliseren. Hoewel ze inmiddels weer in het vakantiehuisje verblijft, heeft ze weinig vertrouwen in de operatie én het ziekenhuis. „Een of andere Spaanse dokter heeft wat platen en vijzen in mijn enkel gedraaid, maar die heb ik daarna nooit meer gezien.”

Het ziet er niet naar uit dat Goedele snel naar huis kan. „Ik heb erg veel pijn. We zijn nu aan het bekijken of ik niet naar een echt ziekenhuis hier in de buurt kan. Repatriëren is volgens de Belgische dokters nog geen optie, dus voorlopig zit ik hier vast.”