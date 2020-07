Landgoedbeheerder Johnny Depp: ’Ik vond zijn vingertopje terug bij de bar’

„Er lag overal bloed”, getuigde King voor de rechter. „Het meeste bloed lag bij de bar. Dan was er nog een spoor van bloedvlekken dat via de trappen naar boven liep, en nog een paar bloedvlekken in een van de slaapkamers.”

Op de foto’s van de keuken, die in de Britse pers worden getoond, zijn de bloedspetters te zien. Heard verklaarde eerder dat de verwonding van Depp kwam doordat hij in een woede-uitbarsting zijn telefoon had stukgeslagen.

Uitgesteld

Het verhoor van Winona Ryder, ex-verloofde van Depp, is verplaatst naar donderdag. Aanvankelijk zou ze woensdag getuigen via een videoverbinding vanuit de Verenigde Staten. Maar omdat de verhoren woensdag zijn uitgelopen is de ondervraging van Ryder een dag opgeschoven.

Vanessa Paradis, de andere ex-echtgenote van Depp, zal volgens de planning donderdag ook getuigen.