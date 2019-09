Nu ook #MeToo-beschuldiging voor oud-koning Juan Carlos

De aantijging is niet helemaal nieuw. Een aantal jaren geleden vertelde Rahola al dat de koning naar haar borst had gegrepen omdat ze een republikeins speldje droeg. „Dit omdat hij alleen koningsgezinde borsten had aangeraakt”, aldus Rahola destijds.

Rahola staat niet meteen als geloofwaardig bekend. Ze werd dan ook meteen van alle kanten hard aangepakt nadat een fragment uit het televisieprogramma was gedeeld op sociale media. De respectabele koningshuisverslaggever Jaime Peñafiel vertelde in het programma Alles is een leugen dat Juan Carlos weliswaar een verleider was, maar niet een grijper of knijper.

Van de eerder dit jaar definitief met pensioen gegane koning was bekend dat hij het met de echtelijke trouw niet zo nauw nam en heel wat vriendinnen heeft versleten, maar verhalen over ongewenste intimiteiten deden nog niet de ronde.

Onlangs werd hij nog in het ziekenhuis opgenomen voor een driedubbele bypassoperatie, die goed is verlopen.

