Gravin Eloise voelt zich ongemakkelijk in het openbaar

„Feitje over mij: ik ben denk ik een van de meest ongemakkelijke als het gaat om foto’s in het openbaar maken”, schrijft Eloise bij een foto van zichzelf in het park. „Ik heb bijvoorbeeld een goede vijftien minuten gedaan om een leuke foto te maken in het park zonder dat ik moest lachen, omdat er mensen langs liepen”, vervolgt ze, waarna ze haar volgers ook nog een vrolijk Pasen wenst.

Hoewel de gravin tegenwoordig in Amsterdam woont, brengt ze het paasweekend in haar ouderlijk huis door. Daarvoor heeft ze meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om eens in de kledingkast van haar moeder te duiken. „Trui van mama gestolen”, schrijft ze dan ook met een knipoog in haar Insta Stories.