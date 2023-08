Rapper Mr. Polska en vriendin in Polen getrouwd

„Zelfs in onze dromen was het niet zo speciaal als de dag dat we zeiden ’ja’”, schrijft Dominik Groot, zoals de 34-jarige artiest echt heet, bij een aantal foto’s van de feestelijke dag. „Wij willen iedereen bedanken die aanwezig was op zo’n belangrijke dag voor ons. En ook iedereen die warme woorden en berichtjes heeft gestuurd.”

Groot vroeg zijn vriendin in december 2021 ten huwelijk. Op Instagram krijgt het stel felicitaties van onder anderen Gers Pardoel en Kraantje Pappie.