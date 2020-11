Danny Vera en Escha doken elke avond ’het wijnkeldertje’ in

De Zeeuwse zanger staat deze week met zijn ’ontdekker’ Johan Derksen in Veronica Magazine, waarin de twee onder meer het vaderschap bespreken. „Ik word vader met kerst. Daar waren Escha en ik al vier jaar mee bezig, maar het ging allemaal niet. Door corona brak een nieuwe tijd aan, ineens was alles anders.”

Wanneer Johan vervolgens vrij expliciet suggereert dat Danny en zijn vrouw hun vrije tijd voornamelijk hebben besteed aan ’roller coaster’-ritjes, kan de zanger dat alleen maar beamen. „Eigenlijk kwam het daar wel op neer. Door de lockdown kwam er zo’n fucking rust over me heen. Ik hoefde even niet meer. Toen zijn we elke avond het wijnkeldertje ingedoken. In april waren we zwanger. Er is voor ons een hele hoop aan het veranderen, dat is ’the new now’.”

Op de vraag of de 43-jarige Danny uitkijkt naar poepluiers en babydoekjes, zegt hij: „We hebben natuurlijk geen idee hoe fucking lang deze coronasituatie nog gaat duren, maar dat komt mij nu wel even goed uit. Ik ga me volledig op ons kind richten en kom ongeveer in maart m’n grot weer eens uit. Het is een ontwikkeling in mijn leven die ik heel belangrijk vind, daar wil ik goed de tijd voor nemen.”