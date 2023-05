Olivia Newton John laat cadeau na voor fans

Er ging een schok door de (sterren)wereld toen vorig jaar augustus bekend werd dat Olivia Newton-John op 73-jarige leeftijd was overleden. Haar muziek klonk weer veelvuldig op de radio en er waren andere eerbetonen te horen. Klokken in onder meer Groningen, Amsterdam en Leiden brachten na het droevige nieuws een eerbetoon met muziek uit haar hitfilm Grease.

Olivia met haar Grease-tegenspeler Ⓒ Getty Images

Doorzingen

De Australische ster vocht dertig jaar tegen borstkanker, maar bleef doorzingen. „Zingen is mijn leven”, vertelde ze in een interview. Haar talloze bewonderaars hoeven de oude nummers niet nog grijzer te draaien: niet eerder uitgebracht materiaal is te vinden op Just the Two of Us - The Duets Collection Volume One.

Dolly Parton zingt daarop samen met Olivia de aanstekelijke klassieker Jolene. „Ik heb genoten van ieder moment dat we samen doorbrachten”, aldus de countryzangeres tegen Daily Express. Met Grease-tegenspeler John Travolta nam Olivia Take a Chance op, en met haar dochter is ze in duet te horen in Window in the Wall. Chloe (37): „Ik ben heel dankbaar dat we dit samen hebben gezongen.”

Omdat het album Volume One als toevoeging heeft, zou er nóg een toegift voor de fans kunnen komen...