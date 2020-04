Charles en Camilla poseren met honden voor trouwdag

De prins van Wales en de hertogin van Cornwall poseren breed lachend zij aan zij op een houten bankje, met hun twee geliefde honden Bluebell en Beth op schoot.

Het koppel heeft de afgelopen tijd een periode van zelfisolatie in Birkhall doorgebracht. Die ging in nadat Charles vorige maand een milde vorm van het coronavirus had opgelopen. De prins verkeert inmiddels weer in goede gezondheid.