Prins Harry kan marathon van Londen in zijn agenda doorstrepen

Prins Harry heeft zijn eerstvolgende bezoek aan Groot-Brittannië noodgedwongen moeten uitstellen, meldt People. De royal zou eind april aanwezig zijn bij de marathon van Londen. Het sportevenement is echter verschoven vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De organisatoren besloten de marathon te verplaatsen naar zondag 4 oktober.

Het hardloopevenement stond voor 25 april op het programma. Net als in andere jaren zou prins Harry aanwezig zijn in de Britse hoofdstad. Hij is beschermheer van de London Marathon Charitable Trust.

De 35-jarige Harry zou na zijn bezoek aan Londen ook aanwezig zijn bij de Invictus Games. Die worden vanaf 9 mei in ons land gehouden. Tot nu toe is nog niet bekend of het evenement wordt uitgesteld vanwege het coronavirus.