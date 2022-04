Domien heeft nog nooit nudes gekregen: ’Beetje jammer’

Onze redactie

In een nieuwe aflevering van PodBast vertelt Domien, die naar eigen zeggen ’leeft op Instagram’, dat hij weliswaar veel privéberichten ontvangt op sociale media, maar dat daar nooit een foto tussenzit van een vrouw in evakostuum.

„Ik heb dus nog nooit nudes gekregen”, onthult de 34-jarige radio-dj. Als presentator Bastiaan Meijer vraagt of hij daar teleurgesteld over is, bekent Domien: „Wel een beetje. Ik hoor allemaal verhalen van mannen die dickpics sturen, ik weet niet of dat ook zo met vrouwen gaat – dat ze breastpics sturen. Maar ik heb ze nog nooit gekregen.”

Tinder

Wel wordt Domien soms meegevraagd naar de kroeg. „Ik krijg weleens berichten van dames die vragen of ik een gin-tonic met ze ga drinken. Daar ga ik eigenlijk nooit op in. Omdat ik nu sowieso verliefd ben, en daar geen ruimte voor heb. Maar, ik weet het niet... Ik vind het heel vleiend, maar ik heb er nooit echt behoefte aan gehad. Als iemand leuk is, is ze leuk. En of ik haar nou tegenkom in de kroeg of op Instagram, maakt dan ook niet zoveel uit.”

Wie echter de ambitie heeft ooit het hart van Domien te veroveren via een dating-app, komt bedrogen uit. „Ik heb een maand lang Tinder op mijn telefoon gehad, daar is één date uitgekomen. Het werkt voor mij gewoon niet. Ik wil het liefst iemand tegenkomen.”