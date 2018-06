Rolf Harris arriveert weer bij rechtbank

Eerdere zittingen volgde hij vanuit de gevangenis via een videoverbinding, maar de 87-jarige Harris mocht de gevangenis afgelopen vrijdag na drie jaar verlaten en is nu in staat om het vervolg van zijn eigen zaak persoonlijk bij te wonen.

Rolf Harris werd in 2014 veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en negen maanden voor het misbruiken van vier meisjes en een vrouw tussen 1968 en 1986. De Australiër mocht de rest van zijn proces in vrijheid afwachten, bepaalde een rechter vorige week.

De zaak waar Harris zich maandag bij de rechtbank Southwark Crown Court moet verantwoorden betreft het misbruik van drie tienermeisjes in de jaren tussen 1971 en 1983. Harris arriveerde volgens de BBC negentig minuten voor aanvang van de zitting, samen met zijn nicht Jenny Harris.