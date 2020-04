’Rembrandt van beton’ in ere hersteld

De restauratie van ’Jardin d’émail’ gaat de laatste fase in. Ⓒ Foto MKM

Vijf jaar lang is er met man en macht aan gewerkt: nu nadert de restauratie van de beroemde Jardin d’émail van Jean Dubuffet (1901-1985) in de beeldentuin van het Kröller-Müller Museum in Otterlo zijn afronding. ’De Rembrandt van beton’ zoals het kunstwerk liefkozend wordt genoemd, is geheel in oude luister hersteld. „We hopen dat het publiek in juni deze iconische sculptuur, die in feite een schilderij in 3D is, weer kan betreden.”