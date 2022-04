Mark Wahlberg dronk olijfolie om aan te komen voor filmrol

Aan Entertainment Tonight vertelt Wahlberg dat na de eerste copieuze maaltijd de lol al snel van het aankomen af was. „Ik had zes weken om zo’n 14 kilo aan te komen. Ik begon met 7000 calorieën per dag voor de eerste twee weken, en toen 11.000 calorieën per dag voor de laatste vier. De eerste maaltijd was geweldig maar al snel was er niks aan om nog vol te zitten en alweer te moeten eten. En op mijn leeftijd is het ook gewoon niet gezond.”

Met dat laatste in het achterhoofd koos de acteur ook niet voor de meest voor de hand liggende opties. „Het was niet zoals je zou denken, dat je op de bank gaat zitten en ijs en pizza’s wegstouwt. Ik probeerde het zo gezond mogelijk te doen. Dus ik at twaalf eieren, twaalf plakken bacon, twee gepofte aardappelen, een steak, twee kommen witte rijst en ik dronk een glas olijfolie.”

Wahlberg speelt in het waargebeurde verhaal Stuart Long, een bokser die na een poging om acteur te worden uiteindelijk voor een leven als priester koos.