Cheer-ster moet rechtszaak in gevangenis afwachten

Harris werd vorige maand opgepakt omdat hij in het bezit was van kinderporno. De cheerleader heeft bekend dat hij seks heeft gehad met een 15-jarige jongen en meerdere minderjarige mannen om naaktfoto's heeft gevraagd.

Harris was een populair figuur in de serie, die draait om een fanatieke groep cheerleaders en hen volgt in aanloop naar een belangrijke wedstrijd. Vorige maand werd bekend dat de FBI een onderzoek was gestart naar Harris. De zaak ging rollen nadat twee broers er melding van hadden gemaakt dat de cheerleader hen expliciete berichten had gestuurd en herhaaldelijk om naaktfoto's had gevraagd. Dat zou zijn begonnen toen de jongens, een tweeling, 13 jaar oud waren. Zij hebben ook een aanklacht tegen hem ingediend.