Hailey Bieber deelt liefde na openbaring Justin

Bieber kampt met een aandoening waardoor zijn gezicht gedeeltelijk verlamd is. „Zoals je kunt zien kan ik niet knipperen met dit oog. Ook kan deze kant van mijn gezicht niet lachen, deze neusvleugel kan niet bewegen”, legde hij in een video aan zijn fans uit.

Volgens de 28-jarige zanger is het „behoorlijk serieus” en kan hij daardoor voorlopig niet optreden. Hoe lang hij rust moet nemen, is niet te zeggen. Bieber komt in januari naar Nederland voor meerdere concerten in de Ziggo Dome. Bieber is ervan overtuigd dat hij op termijn volledig herstelt. „We weten niet hoe lang het gaat duren, maar het komt goed”, zo zei hij.

Voor de Biebers is het al de tweede keer in korte tijd dat ze getroffen worden door gezondheidsproblemen. Hailey kreeg in maart een tia en onderging daarna een operatie aan haar hart.