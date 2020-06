Chaos compleet: seizoensfinale VI valt in het water

Na de veelbesproken uitzending van afgelopen maandag is het geen moment rustig geweest rondom het VI-trio. Wilfred Genee werd de volgende dag door zijn televisiecollega’s Johan Derksen en René van der Gijp als een verrader neergezet.

Hoewel beide mannen later ook weer half op hun felle woorden terugkwamen, deden ze er woensdagavond nog een schepje bovenop. Van der Gijp noemde Genee voorafgaand aan een schnabbel bij de FC Twente business club een ’NSB’er’. Derksen vertelde dat hij zich een ‘heel kleine jongen’ voelde.

Ook gaven ze aan dat ze John de Mol, eigenaar van Talpa, hadden verzocht de laatste aflevering te schrappen. „Dit komt nooit meer goed”, stelde Van der Gijp. Na afloop spraken ze met zijn drieën met tv-directeur Marco Louwerens, vertelde de laatste vanochtend in de ochtendshow van Frank Dane op Radio 538.

„Het was een heel fijn weekje”, stak Louwerens sarcastisch van wal. „Ik was héél toevallig in de buurt van Dordrecht. Na afloop van een schnabbel heb ik ze even bij elkaar geroepen. Het was een pittig en emotioneel gesprek, moet ik zeggen, maar wel heel goed om elkaar eventjes de waarheid te zeggen.”

Louwerens ziet nog steeds mogelijkheden om na de zomer door te gaan met het programma. „Ik heb alleen wel gezegd: het is nu zo pittig geweest, nou even rust in de tent, dus ik heb besloten de uitzending van maandag even te schrappen zodat iedereen even kan bedaren.”

Een woordvoerder van Talpa bevestigt de beslissing. Met het schrappen van de seizoensfinale is de chaos rondom het programma compleet. Het beloofde een bijzondere uitzending te worden waarin Wesley Sneijder te gast zou zijn. De recordinternational had al zin in de uitzending. „Ik wil het vuurwerk tussen de mannen wel van dichtbij zien”, vertelde hij woensdag aan De Telegraaf.