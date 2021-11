Premium Het beste van De Telegraaf

Idealistische ontwerpen van Fré Cohen in Het Schip

Fré Cohen voor het Centraal Station in Amsterdam. Ⓒ Foto Het Schip

Als twee Nederlandse SS’ers op 9 juni 1943 voor de deur van haar onderduikadres in Borne staan, weet Fré Cohen dat zij haar laatste tekening heeft gemaakt. Ze is verraden. Vlug vraagt de kunstenares of ze nog even naar het toilet mag. Daar maakt de grafisch ontwerpster uit Amsterdam met gifpillen een einde aan haar leven. Ze is dan pas 39 jaar. Maar laat de wereld een rijk en aansprekend oeuvre na.