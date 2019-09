Speelfilm Instinct van Halina en Carice ook naar Chicago

Het psychologische drama vertelt over een psychologe (Carice van Houten) die gevoelens ontwikkelt voor een tbs-patiënt (Marwan Kenzari) die zij behandelt. De film beleefde in augustus de wereldpremière op het Locarno Film Festival en werd daar bekroond met de Variety Piazza Grande Award.

In Nederland opent Instinct op 27 september de 39e editie van het Nederlands Film Festival en is aansluitend te zien in de bioscoop. Instinct is dit jaar ook de Nederlandse inzending voor de Oscar voor beste buitenlandse speelfilm.

Half januari wordt bekendgemaakt wie de vijf genomineerden zijn in de categorie beste buitenlandse film. De laatste Nederlandse nominatie in deze categorie was De Tweeling in 2004. De laatste maal dat Nederland het beeldje daadwerkelijk won, was in 1998 voor Karakter van Mike van Diem.