Rob Kardashian en Blac Chyna sluiten deal in wraakpornozaak

Chyna klaagde de voormalig realityster aan nadat hij foto’s en een video van haar had verspreid na hun breuk in 2017. Hij deelde toen onder meer een foto van haar geslachtsdeel en een video van zijn ex in bed met een andere man, die zij hem zou hebben gestuurd om hem jaloers te maken. Chyna vroeg met succes een contactverbod aan, waardoor de Kardashian niets meer over haar mocht delen op sociale media.

Kardashian en Chyna, die eigenlijk Angela White heet, hadden in 2016 een relatie en kregen in november van dat jaar een kind. Niet lang na de geboorte van dochter Dream ging het stel met flinke ruzie uit elkaar. In de afgelopen jaren lagen ze geregeld in de clinch. Eerder dit jaar verloor Chyna een rechtszaak tegen Rob, zijn moeder Kris Jenner en zussen Kim Kardashian en Kylie Jenner, die ze ervan beschuldigde haar realitycarrière te hebben gesaboteerd na de breuk. Chyna legt zich echter niet neer bij het verlies en is van plan in hoger beroep te gaan.

Vorige maand vroeg Rob een rechter Chyna te dwingen zich aan een akkoord te houden dat de twee eerder zouden hebben gesloten over de wraakpornozaak. In rechtbankdocumenten die TMZ in handen heeft staat te lezen dat Chyna ermeezou hebben ingestemd de wraakpornozaak te laten vallen, als hij een andere rechtszaak waarin de twee verwikkeld zijn zou afhandelen. Het verzoek werd afgewezen, maar de exen zijn er nu dus toch onderling uitgekomen.