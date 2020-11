André Hazes trots op neefje Fender

„Potverdikkie, een trotse oom”, schrijft hij bij het plaatje. Roxeanne is al even blij dat haar broer en haar zoontje het goed met elkaar kunnen vinden. „Heerlijke avond, liefjes.”

André Hazes heeft zich in september na jaren weer verzoend met zijn zus Roxeanne. Privé was erbij en wist de details over de verzoening te melden. De zanger liet toen al aan het weekblad weten dat hij volop geniet van de herstelde band met zijn zus en haar kindje. „Ik ben blij dat alles weer goed is. Voor kleine DRÉ (3) is het ook leuk, die kan lekker ravotten met zijn neefje Fender. Als ik die jongens hier zie rondrennen, krijg ik kippenvel van geluk. Dit had ik ze toch nooit mogen ontnemen?”