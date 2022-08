Opnames serie met Natalie Portman hervat na bedreigingen

Een groep uit de plaats Baltimore, waar de opnames plaatsvinden, stapte vrijdagmiddag op een chauffeur af die bij de serie werkt en eiste 50.000 dollar. De chauffeur weigerde, waarop de dreigers volgens de politie van Baltimore lieten weten ’s avonds terug te komen en iemand neer te zullen schieten.

De producenten van de show besloten daarop de opnames voorlopig op te schorten en hebben aangifte gedaan bij de politie. NBC News meldt maandag dat er inmiddels weer gefilmd wordt, maar op een andere locatie. „De veiligheid van onze cast en crew heeft voorrang boven alles”, laat Apple weten in een verklaring.

Lady in the Lake is de verfilming van het gelijknamige boek van Laura Lippman. Het verhaal speelt zich af in Baltimore in de jaren 60, waar een huisvrouw (Portman) probeert een onopgeloste moord op te lossen. Het is niet duidelijk wanneer de serie op Apple TV+ te zien moet zijn.