Op deze datum begint jubileumseizoen Wie is de mol?

Begin dit jaar werd het twintigste seizoen van het populaire programma al uitgezonden en werd een speciale extra reeks vanwege het jubileum aangekondigd. De opnames daarvan vonden al voor de coronacrisis plaats. Welke BN’ers daarin op zoek gaan naar de saboteur is nog niet bekendgemaakt.

Volgens de planning zou het 21e seizoen van Wie is de mol? begin volgend jaar op televisie moeten komen. Of de opnames vanwege de coronacrisis vertraging hebben opgelopen, is nog niet duidelijk.