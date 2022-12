David Guetta: ’Nederlanders moeilijkste publiek om voor te draaien’

De populaire dj heeft onlangs gedraaid op een festival in Saoedi-Arabië en vergelijkt beide publieken met elkaar. „In Europa zijn we natuurlijk verwend met grote feesten en festival. Nederland heeft de moeilijkste crowd om voor te draaien. Waarom? In Nederland kun je elk weekend naar feesten met de grootste dj’s van de wereld.

De movement die ik in Saoedi-Arabië zie is geweldig. Misschien begrijpt nog niet iedereen de muziek, maar je ziet dat iedereen de festivalervaring waardeert. Ik heb vrouwen met tranen in hun ogen zien staan, omdat ze voor het eerst in hun leven bij zo’n show aanwezig zijn. Het is fantastisch om getuige te zijn van de eerste stappen die dit land zet in de ontwikkeling van dancemuziek”, aldus Guetta tegenover FHM.

Momenteel is David een andere weg ingeslagen met een samenwerking met de Deense dj Morten. Daarover vertelt hij: „Ik was het zat dat wij als dj’s nummers creëerden waarvan we dachten dat onze fans dat wilde horen. Niemand was meer origineel en alle artiesten kopieerden elkaar. Dus startte ik samen met MORTEN Future Rave. We creëren hiermee een sound dat wij zelf graag willen draaien, niet iets dat van ons verwacht wordt dat we draaien. Dat zijn geen hits of mainstream nummers.”