Johan Derksen wil geen klagende man worden

Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp zijn momenteel dagelijks te zien met De Oranjezomer en weten daar - ondanks dat ze geen uitzendrechten van de kwalificatiewedstrijden voor het EK hebben - weer behoorlijk wat kijkers mee te trekken. „Een kijkcijferkanon”, noemt het Derksen het programma dan ook in gesprek met Shownieuws. „De afscheidstournee van Johan Derksen is in volle gang, dus mensen kijk nog een keer, want binnenkort is hij er niet meer!”, haakt daar op in.

Dat de heren ook nu weer populair zijn, betekent echter niet dat Derksen spijt heeft van zijn eerdere uitspraak te stoppen als zijn contract afloopt. „Ik wil niet bij die klagende heren horen die ik op tv zie en die zeggen dat ze in een zwart gat vallen en nog zoveel ideeën hebben. Jack (van Gelder, red.), Mart (Smeets, red.), Kees (Jansma, red.), weetjewel. Ik wil dat gewoon zelf bepalen.”

Toch lijkt Johan nog een slag om de arm te houden. „De actie 'alleen voor een miljoen, gaat Johan niet met pensioen' is al bezig. Daar zijn al mensen mee bezig”, vertelt Wilfred. „Ja, ik ben met een natte vinger te lijmen”, lacht Derksen.

Op de eerder ontstane ophef over dat Derksen de vrouwelijke NOS-analisten Suse van Kleef en Mandy van den Berg schoffeerde en stelde dat deze vrouwen vroeger ’de Libelle lazen en gingen breien’, reageert hij ook kort. „Ze zijn totaal niet gevoelig voor satire. Wat wij doen is satire, dat druipt van ons af!”