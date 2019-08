Weinstein wil weg uit ’mediacircus’ New York

In een motie stellen de advocaten dat de enorme media-aandacht voor de zaak, die op 9 september van start gaat, negatief uit zal pakken voor de oud-filmmaker. „We kunnen gerust stellen dat New York City de laatste plek op aarde is waar meneer Weinstein een eerlijk proces zal krijgen”, stellen zij volgens Variety. Juryleden zouden volgens de motie niet in staat zijn een objectief oordeel te vellen in Manhattan, omdat ze daar druk voelen ’tot een conclusie te komen die politici, activisten, sterren en de media willen zien’.

Weinstein is de afgelopen jaren door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag, variërend van ongewenste intimiteiten tot verkrachting. De zaak in New York draait om vijf gevallen van verkrachting en seksueel misbruik.

Bekijk ook: Harvey Weinstein mag land niet verlaten van rechter