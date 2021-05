Hans Kazàn voor de negende keer opa geworden

„Afgelopen nacht is ons negende kleinkind geboren!”, schrijft Kazàn bij een foto van de pasgeborene. „Alles is perfect verlopen en Dante is een gezonde jongen. Papa Oscar en Mama Bregje zijn blij met hun vierde kind!”

Oscar is de oudste zoon van Hans Kazàn. De kersverse vader laat op Instagram weten: „Vannacht is Dante geboren! Na een voorspoedige bevalling maken we het allemaal goed. We kunnen niet wachten om hem aan zijn broers en zus voor te stellen.”

Het is het vierde kind voor Oscar en zijn verloofde Bregje. Twee jaar geleden werd het koppel ouders van de eeneiige tweeling Oscar en Felix. In 2016 kregen ze al een dochter, Skyler Wendy.