Festivals cancelen populaire artieste Russische dj Nina Kraviz verliest klussen: ’Ze spreekt zich niet uit tegen Poetin’

Ⓒ Getty Images

Ze is een van de grootste namen in de dance- en muziekindustrie: de Russische techno-dj Nina Kraviz (39). De succesvolle muzikante, geboren in Siberië, is vaste headliner op populaire dancefestivals als Awakenings, EXIT, Tomorrowland en Time Warp. Vrijwel alles wat Kraviz aanraakt, verandert in goud. Maar de laatste weken lijkt het tij te keren. De artieste ligt sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne hevig onder vuur omdat ze zich niet tegen president Vladimir Poetin en zijn agressie heeft uitgesproken. De eerste festivals hebben Kraviz intussen gecanceld...