Cannes donderdag in de ban van vijfde Indiana Jones-film

In The Dial Of Destiny speelt de 80-jarige Ford voor de vijfde en laatste keer de titelrol. De acteur gaf eerder aan dat hij afscheid neemt van het bekende personage. Hij vertolkte de rol ruim veertig jaar geleden voor het eerst, in Raiders Of The Lost Ark uit 1981.

De eerste vier films werden geregisseerd door Steven Spielberg. Het vijfde deel is gemaakt door James Mangold. Andere rollen worden gespeeld door Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen en de Nederlandse bodybuilder Olivier Richters. Richters is niet op het festival aanwezig, hij heeft andere verplichtingen.

De wereldpremière van Indiana Jones 5 wordt gezien als een van de hoogtepunten van het Festival van Cannes dit jaar. De film volgt daarmee wereldhit Top Gun: Maverick op, waarvoor Tom Cruise het festival afgelopen jaar bezocht. The Dial Of Destiny is vanaf eind juni in de Nederlandse bioscopen te zien.