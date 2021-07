Nederlanders in Britse media: ’Zo blijft legende Jim Morrison levend’

Een van de eersten ter plaatse was de Nederlandse Imelda Bogaard, meldt The Guardian. „Ik kom hier zo vaak als ik kan, ofwel op zijn sterfdag of op zijn verjaardag op 8 december.” Ze vertelt aan de Britse krant dat de muziek van Morrison „zoveel geluk” brengt. „En het brengt ook iedereen bij elkaar.”

Fred Verheijden, leeftijd ’ergens in de 70’, bezocht samen met een vriend het graf. Beiden droegen een t-shirt met daarop de slogan ’Old rockers never die’. Maar hij wees ook op een andere slogan op het shirt, namelijk: ’Light My Fire’, samen met het nummer The End, een van de grootste hits van The Doors. „We hebben onze reis naar Parijs maar Light My Fire genoemd in plaats van The End, want zoals je ziet, met al deze mensen hier, blijft de legende van Morrison levend”, zegt hij tegen het Franse persbureau AFP.

The Doors in 1968 met zanger Jim Morrison Ⓒ Getty Images

De Brit Michael Luke hoopte zaterdag de eerste te zijn bij het graf, maar deed volgens The Guardian uiteindelijk een stap opzij zodat Bogaard die eer ten deel viel. „Er is een heel bijzondere sfeer hier, die een bepaalde soort mensen aantrekt, met een stroom van rare en geweldige mensen”, zegt hij. „Ik denk dat dit de interesse in de muziek weerspiegelt, waarvan zelfs nu na 50 jaar nog steeds miljoenen exemplaren worden verkocht.”

Revival

Morrison werd in 1971 op 27-jarige leeftijd dood aangetroffen in een bad in een hotel in Parijs. Hij overleed aan hartfalen, vermoedelijk door een overdosis, al is dat nooit helemaal opgehelderd. De Amerikaanse zanger was berucht om zijn drank- en drugsgebruik.

The Doors maakten tal van legendarische nummers als Light my Fire, Riders on the Storm en L.A Woman. De meeste teksten werden onder invloed van middelen geschreven door Morrison. In de jaren 90 maakten de nummers van The Doors een enorme revival op radiostations en werden (verzamel)cd’s opnieuw uitgegeven. Dat kwam mede door de film The Doors van Oliver Stone uit 1991 waarin Val Kilmer Morrison speelde.