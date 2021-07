Scarlett Johansson trouwde tijdens lockdown: ’Raar maar mooi’

Het koppel moest de bruiloft, die in oktober 2020 bij Johansson thuis in New York plaatsvond, aanpassen aan de destijds geldende coronamaatregelen. „Natuurlijk wilden we alle voorzorgsmaatregelen nemen.” De actrice, onder meer bekend van film Black Widow, ervoer de voorbereidingen daarom ook als ’een beetje stressvol’.

Zo moesten de gasten zich vooraf aan de trouwerij laten testen en droegen zij tijdens de ceremonie mondkapjes met daarop ’Jost 2020’. „Het is absoluut raar voor een feest, dat kan alleen nu gebeuren”, vertelt Johansson terugblikkend op de foto’s. „Maar je moet het er maar mee doen.”

Ondanks alle beperkingen verliep de bruiloft precies zoals Johansson zich het haar had voorgesteld. „Ook al was het klein en intiem, het was mooi en we waren zo blij om de mensen te zien die wij al een hele lange tijd niet meer hadden gezien.”