„Onze serie, Effe Geen Cent te Makken, van vorig seizoen, komt vanaf volgende week op de Belgische tv. Dus de Roelvinkjes gaan internationaal!”, vertelt Dries trots aan Privé. „Niemand weet dit nog. Met mijn hit erbij, de bokswedstrijd van Dave en een boek van Donny. Wat wil je nou nog meer?”, somt hij zijn geluk op.

In Effe Geen Cent Te Makken ruilt het gezin van Dries Roelvink hun luxeleventje één maand lang in voor een minder makkelijk bestaan in een minimawijk in Tuindorp waar ze moeten rondkomen van een bijstandsuitkering.

Eerder deze week werd bekend dat Dave Roelvink het in oktober op zal nemen tegen René Watzema in het programma Boxing Influencers. Zijn broer Donny richt zich ondertussen op het schrijven van een fitnessboek met Fajah Lourens.

Bekijk ook: Dries Roelvink steekt sixties hit in nieuw jasje

Bekijk ook: René Watzema en Dave Roelvink treffen elkaar in de ring

Bekijk ook: Donny Roelvink en Fajah komen met fitnessboek

Eerder was ook het eerste seizoen van de realityserie De Roelvinkjes al te zien op VIJF.