William Spaaij wordt voor het eerst vader: ’In de zevende hemel’

„Daarnaast overheerst er een gevoel van dankbaarheid. Dankbaar dat alles tot nu toe zo fantastisch gaat. Gisteren hadden we onze 13 weken echo en alles ziet er super goed uit. Voor ons een mooi moment om dit prachtige nieuws met de wereld te delen”, schrijven Spaaij en Kollau.

„Alle clichés zijn waar want het is echt een wonder om te zien hoe de natuur elk vingertje, elk voetje, elk minidetail tot in de perfectie maakt. Lief kleintje, we kunnen niet wachten om je te ontmoeten en je te overladen met liefde!”