Schrijfster Tineke Beishuizen (84) overleden

Het overlijden van Beishuizen is zaterdag door haar partner Jan Ravesteijn aan het ANP bevestigd, na berichtgeving van Omroep Gelderland. Ravesteijn laat weten dat Beishuizen in maart van dit jaar steeds meer last kreeg van pijn in haar rug, waarna in mei een tumor achter de longen werd geconstateerd. Ze koos ervoor om haar ziekbed thuis door te brengen.

Beishuizen is zo’n vijftig jaar actief geweest als schrijfster. Ze werd het bekendst met de columns voor Libelle, waar ze sinds 1973 aan verbonden was. Sinds 1997 schreef ze onder het pseudoniem Anne-Wil een succesvolle dagboekcolumn voor het blad. Ook schreef Beishuizen onder het pseudoniem Mieke van Maerle columns voor het magazine Flair. Thrillers van haar hand zijn onder meer Lot (2011) en Wat doen we met Fred (2006)?

De laatste jaren schreef Beishuizen niet veel meer. Volgens haar partner Ravesteijn zei ze daar zelf over dat ze „op haar 84ste genoeg deadlines had gehad.” Ravesteijn merkt om zich heen dat mensen „haar geestigheid en enthousiasme” zullen gaan missen. „Ze was een enorm eigenwijs, eigenzinnig en warm mens”, besluit hij.

De uitvaart van Beishuizen, die twee zoons nalaat, is donderdag in Doesburg.