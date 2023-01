Premium Het beste van De Telegraaf

Jacht op Hitler in slotseizoen dramaserie Hunters

Door Bernice Breure Kopieer naar clipboard

De bonte groep nazi-jagers komt nog één keer bij elkaar. Ⓒ Courtesy of Prime Video

Vijf seizoenen had David Weil, bedenker/scenarist van de opmerkelijke serie Hunters, al op papier uitgeschreven. Prime Video heeft hem na de start begin 2020 nog slechts één nieuwe reeks gegund om het verhaal over een groep nazi-jagers in de jaren zeventig af te ronden. Wel wordt de dramareeks, met icoon Al Pacino, naar verluidt spectaculair afgesloten. De prooi in dit tweede seizoen is Adolf Hitler zelf.