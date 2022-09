’Tweede vader’ René Froger overleden: ’Dit doet nóg meer pijn’

„Iemand verliezen doet altijd zeer. Maar het lijkt wel of het nog meer pijn doet als diegene de allerliefste was”, voegt de vrouw van René eraan toe. „Neef Jan was de meest positieve, geïnteresseerde, altijd vrolijke, lieve schat. Als een tweede vader voor René en een pater familias voor ons allemaal. Wat zullen we hem ontzettend missen.”

Ook Natascha, de dochter van René, rouwt om Jan. „Na het afscheid hebben we geproost op zijn leven. We gaan je missen, lieverd en geef opa en oma een dikke kus!”

In 2009 overleed zowel de moeder van René, zangeres Mien Froger, als zijn vader, die ook Jan heette. Ook hij was was zanger en stond bekend als Bolle Jan.