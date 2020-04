Release nieuwe ’Mission: Impossible’ maanden uitgesteld

In februari werden de opnames van deel zeven, die in Venetië plaatsvonden, al stilgelegd omdat de pandemie toen net in Italië was uitgebroken. Sindsdien is er niet meer gefilmd, wat betekent dat de film niet op tijd kan worden afgemaakt voor de oorspronkelijke premièredatum, meldt Variety vrijdag.

In plaats van 23 juli 2021 verschijnt het zevende deel uit de filmreeks met in de hoofdrol Tom Cruise volgend jaar op 19 november voor het eerst in de bioscoop. Ook het achtste deel uit de serie loopt vanwege het coronavirus vertraging op. De geplande premièredatum van 5 augustus 2022 is nu al opgeschoven naar 4 november.