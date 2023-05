Duitsland eindigt alweer op laatste plaats Songfestival

Noorwegen heeft op dit moment het record van meeste laatste plaatsen in handen. Dat land behaalde elf keer de minste punten. Nederland eindigde vier keer op de laatste plaats in de grote finale, en de 3JS werden in 2011 laatste in de halve finale.

Duitsland scoort de afgelopen jaren al erg matig. Sinds 2014 werd vier keer de laatste plaats behaald. En in drie andere jaren werd Duitsland 25e. Alleen in 2018 werd een succes geboekt toen Michael Schulte vierde werd met You Let Me Walk Alone.