Samson en Gert-acteur Koen Crucke boos op Studio100 na ’verdwijnen’ personage

De inmiddels 71-jarige Crucke kreeg enkele maanden geleden te horen dat de oude personages uit Samson & Gert niet meer zouden meedoen in de nieuwe kerstshows. Nu blijkt dat Walter De Donder toch mag komen als zijn personage Meneer de Burgemeester.

„Ik vind het vooral jammer en heel vreemd dat er zo weinig gecommuniceerd is. Na 33 jaar vind ik de manier waarop we moesten stoppen spijtig”, zegt Crucke tegen Het Laatste Nieuws. „Ik heb de rol van Alberto altijd met veel plezier gespeeld. Ik had zelf nog heel veel zin om door te gaan. Marie had mij er graag nog heel lang bij, maar ik denk dat ze weinig kan doen aan beslissingen van de Studio 100-top.”

Studio100 meldt aan de Vlaamse krant dat het afscheid nog niet definitief is en dat Crucke mogelijk nog wordt gevraagd voor toekomstige opnames of shows.