Actrice Gabourey Sidibe gaat trouwen

Het stel is volgens People zo’n anderhalf jaar bij elkaar. Frankel, die in marketing werkt, deelde op zijn eigen Instagram beelden van het aanzoek. Hij had daarvoor een hangertje aan de halsband van de kat van de twee gehangen met de tekst: „Wil je met mijn papa trouwen?.” Daarnaast had hij het aanzoek in ballonnen uitgeschreven boven een bed vol rozen.

„Mensen denken vaak dat we al getrouwd zijn, ik denk dat het duidelijk is wat we voor elkaar voelen en wat onze intenties zijn”, liet Gabourney, die de afgelopen jaren als Becky te zien was in serie Empire, weten. In de post noemde ze haar aanstaande echtgenoot de grappigste man die ze ooit heeft ontmoet en het liefste mens dat er maar bestaat. „Zodra ik een beetje gestrest of overweldigd ben, is hij er meteen om iets voor me te doen. Elk moment met hem is puur geluk. Hij is de partner waarvoor ik me altijd te onafhankelijk voelde. Ik heb zoveel over mezelf geleerd door hem. Mijn partner, mijn beste vriend, de papa van mijn kat, mijn hart, mijn verloofde.”