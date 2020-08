Miley Cyrus: ’Kinderen zijn niet mijn prioriteit’

Als haar in een interview met Sirius XM wordt gevraagd of ze ooit van plan is een gezin te stichten en wederom in het huwelijksbootje te stappen, windt Miley er geen doekjes om. „Niet echt, het kon me nooit echt schelen”, reageert ze, waarna ze benadrukt ook geen kinderwens te hebben. „Het is nooit mijn prioriteit geweest.”

Toch sluit ze het niet uit dat er ooit wel kinderen in haar leven zullen komen. Want hoewel ze omwille van het milieu haar bedenkingen heeft bij het krijgen van kinderen, zou ze adoptie wel overwegen. „Alleen al kijkende naar onze klimaatverandering, ons water en eten, zou ik liever voor een kindje gaan dat al op deze wereld is. Ik houd van adoptie.”

Overigens heeft ze er geen problemen mee als andere mensen wel kinderen willen. „Ik geloof persoonlijk gewoon niet dat het een prioriteit is voor mij.”

Vrijdag werd bekend dat Miley weer als single door het leven gaat. Zij en Cody Simpson waren zo’n tien maanden bij elkaar. Daarvoor had de zangeres een fling met realityster Kaitlynn Carter, die weer volgde op haar scheiding van acteur Liam Hemsworth. Met hem had ze een jaar of tien een knipperlichtrelatie, en was ze acht maanden getrouwd.