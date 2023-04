Premium Het beste van De Telegraaf

Na 15 jaar huwelijk: hoe gelukkig zijn Beyoncé en Jay-Z echt?

Door Charlie van Elswijk Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP HH

Deze week zijn Beyoncé en Jay-Z op de kop af vijftien jaar getrouwd. Een hele prestatie, zeker voor Hollywood-begrippen. Vermeende affaires, miskramen en een wraakalbum maakten dat het sterrenkoppel bij lange niet altijd crazy in love was, maar blijkbaar is hun huwelijk, vooralsnog, sterker dan gedacht.